Veronica Maya scarica la d'Urso dopo la lite con Feltri: "La prossima volta vado a cena dagli amici"

E' pentita Veronica Maya, ma non di aver detto a Vittorio Feltri come la pensa sui suoi comportamenti provocatori e i suoi titoli spesso irriverenti, bensì di aver accettato di partecipare a 'Live - Non è la d'Urso', dove il confronto con il direttore di Libero si è trasformato in un teatrino più che trash.

La conduttrice si è sfogata su Instagram dopo la puntata: "Ieri sera anziché andare dal mio amico Alfonso Pepe a cena dove mi attendevano amici e chef stellati che adoro, ho ceduto ed accettato l'invito di @livenoneladurso. Mi intrigava l'idea di un ironico confronto con due belle teste come Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri, di cui a parte certi eccessi secondo me spesso voluti ed ormai parte di un personaggio che per l'appunto li rende tali e appetibili per un certo pubblico televisivo, in fondo mi facevano anche simpatia. Fino a ieri".

Veronica Maya ne ha per tutti e due: "Non ho avuto modo di confrontarmi con Sgarbi personalmente ma ho provato molta vergogna anche solo ad ascoltare il dialogo tra lui e Vladimir Luxuria che non meritava, come non li merita nessuno, quei colpi bassi e vili che purtroppo solo dei maschilisti e arroganti sono capaci di perpetrare come lui ha fatto per interminabili ed imbarazzanti minuti. Ma torno a Vittorio Feltri, uomo che si bea di conoscere ed utilizzare il dizionario della lingua italiana come nessun altro nel nostro paese. Ma qualcuno gli ha detto che è stato pagato per andare in una trasmissione dove sarebbe avvenuto uno scambio di opinioni? O pensava di poter fare il suo monologo dove le uniche parole del famoso dizionario sono state insulti e parolacce? Le lingua italiana ha il suo peso e le parole usate male possono ferire e molto. Io purtroppo non riesco a ridere del deprecabile siparietto di un uomo sul viale del tramonto che non perde mai l'occasione di inveire in modo volgare. Contro le donne, contro i gay, contro i terroni, contro il Sud , contro @gretathunberg che chiama Gretina, contro tutto gli possa dare ancora barlumi di celebrità. Che schifo un uomo così".

Un siparietto che non ha digerito, insomma, ma di cui è stata protagonista pur non volendo. La soluzione? Evitare di ricadere in tentazione. "Non sopporto più la volgarità - ha concluso nel lungo post - non sopporto l'arroganza, la prevaricazione, la maleducazione. Ormai sono in pochi a praticare la gentilezza. La prossima volta vado a cena dagli amici. Faccio ammenda".