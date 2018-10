Vincenzo Mollica a cuore aperto: "Perdo la vista, ho scritto l'ultimo libro dettando al telefono"

Vincenzo Mollica, 65 anni, si racconta a cuore aperto in un'intervista rilasciata al settimanale 'Oggi'. Il giornalista, storico inviato del TG1 per la sezione 'Spettacoli', fa un bilancio di carriera e vita privata alla vigilia dell'uscita del suo ultimo libro 'Scritto a mano, pensato a piedi', edito da RaiLibri.

«Ora che la vista mi si è ristretta, si è ristretta anche la scrittura e ho ritrovato il gusto che avevo da bambino per le rime», afferma Mollica. «Per questo libro è stato centrale l’iPhone: gli aforismi li dettavo a Siri, che li scriveva per me. E i disegni che ho inserito, ispirati ad Andrea Pazienza e Keith Haring, li ho disegnati con le dita grazie a un’app».

Poi ripercorre alcuni momenti del suo percorso professionale: «Oltre a mia moglie Rosa Maria e a mia figlia Caterina, ho avuto due grandi soddisfazioni nella vita: sono diventato Vincenzo Paperica, papero protagonista di 13 storie di Topolino; sono stato una domanda orizzontale e anche verticale nei cruciverba della Settimana enigmistica». E a proposito di sua moglie: «Le ho dato disposizioni precise: quando morirò, sulla lapide voglio un’immagine di Paperica e la scritta: “Qui giace Vincenzo Paperica che tra gli umani fu Mollica”».