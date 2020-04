Victoria Cabello racconta la sua seconda quarantena: “Quando ero malata mi credevano pazza”

“Questa situazione di quarantena l’ho vissuta per un lungo periodo, questa volta però trascorro l’isolamento stando bene, questo è già per me un traguardo”: a parlare della situazione attuale che ci vede tutti in isolamento per fronteggiare la diffusione del coronavirus è Victoria Cabello, memore della malattia di Lyme che la colpì qualche tempo fa e che oggi torna alla mente come un’esperienza difficile, ma fortunatamente superata.

“Mi fa tornare con la memoria a un periodo in cui mi sono ammalata gravemente e mi sono dovuta per un lungo periodo chiudere in casa, in primo luogo perché ero proprio impossibilitata, a un certo punto addirittura a camminare”, ha ricordato la conduttrice in un’intervista al Corriere.it. La malattia “era stata trasmessa da una zecca, che non arrivava dal mio cane. A livello motorio avevo problemi e anche a livello cognitivo, quel periodo è stato molto complesso. Mi sono dovuta documentare moltissimo su batteri, medicina e nel farlo mi sono anche appassionata”.

Victoria Cabello ricorda la malattia: “Un calvario durato un anno e mezzo”

Victoria Cabello ha ripercorso i difficili mesi della malattia che all’inizio non era compresa dai medici: “Il problema vero che ho riscontrato è stata una disinformazione da parte della comunità scientifica.Mi sono ritrovata per un anno a sentirmi dire: sei depressa, torna a lavorare e vedrai che ti passa, non è niente, dai prendi degli antidepressivi… Io, conoscendomi molto bene sapevo di non essere depressa, o che se mai era la conseguenza della malattia, non la causa”.

In questa drammatica situazione determinante è stato l’intervento di “un ortopedico e l’ospedale Sacco di Milano, oltre a un medico negli Stati Uniti. Grazie a tutti loro io mi sono curata”, ha dichiarato la conduttrice che ha ricordato come non riuscisse più a parlare e ad articolare la parole: “Uscivo di casa e non ricordavo se avevo spento gas, chiuso la porta... dovevo scrivermi tutto ero veramente malridotta. Dopo un anno e mezzo di questo calvario, i medici del reparto infettivi del Sacco sono stati i primi a darmi una diagnosi, in particolare Agostino Zambelli: è stato determinante nel provarmi che non ero pazza”.

La personale esperienza ha indotto Victoria Cabello a una riflessione: “Ho trovato in tutto questo la prova che esiste una questione di genere. Ho dovuto pagare il fatto di essere una donna: se fossi stata un uomo non mi avrebbero dato della pazza, in sindrome premestruale o della depressa (...) Venivo costantemente liquidata dicendomi che il mio era un problema psicologico, quando oltre alla sindrome di Lyme mi hanno poi trovato tutta una seria di altre coinfezioni”.