"Victoria" su Canale 5, anticipazioni seconda puntata

E' già un successo Victoria, nuova fiction Mediaset che ripercorre la storia della regina Vittoria, tra le donne più influenti della storia e guida del regno britannico dal 1837 al 1901. Tantissimi i telespettatori che hanno seguito la prima puntata della nuova serie in costume. Ecco dunque alcune anticipazioni dei prossimi episodi, in onda eccezionalmente martedì 26 dicembre in prima serata su Canale 5.

Anticipazioni Victoria 26 dicembre: primo episodio "Scalata al trono"

Lo zio Leopold propone a Victoria di sposare Albert. I pretendenti che aspirano alla mano della regina sono tantissimi, nonostante Victoria intenda regnare da sola. Leopold, però si accorge che l'indifferenza della giovane monarca verso le nozze nasce dall'attrazione esistente tra lei e Lord Melbourne.

Anticipazioni Victoria 26 dicembre: secondo episodio "Differenze culturali"

Victoria e Albert si incontrano ma finiscono con il punzecchiarsi. Ernst, fratello di Albert, lo incoraggia a farle la corte, ma lui si sente umiliato. Victoria interpreta il disagio del giovane come un malumore nei suoi confronti, e si sfoga con Melbourne.

QUI IL RIASSUNTO DELLA PRIMA PUNTATA