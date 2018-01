'Victoria', la serie su Canale 5: anticipazioni puntata martedì 2 gennaio 2018

‘Victoria’, la serie tv con Jenna Coleman, continua ad appassionare i telespettatori che oggi, 2 gennaio 2018, in prima serata su Canale 5, potranno continuare a ripercorrere uno dei momenti cruciali della monarchia inglese.

La fiction è basata sui diari personali della regina inglese e ripercorre i primi cinque anni del regno della regina Vittoria che fino al 2015, è stato il più lungo della Gran Bretagna, durato più di 63 anni, e superato solo da quello di Elisabetta II, sua pronipote.

Victoria, la trama

Dopo la morte di Re Guglielmo IV, zio di Alexandrina Victoria, la giovane sale al trono e non è preparata ad assolvere al suo compito: infantile e con ancora molto da imparare, la nuova regnante viene presto bollata come inadatta a governare da chi le sta intorno.7

Grazie al sostegno di Lord Melbourne, Primo Ministro uscente di cui Victoria non solo si fida, ma è anche infatuata, la regnante riesce a schivare i colpi che le vengono inferti, cominciando a capire i complessi meccanismi del suo compito.

Victoria, anticipazioni episodi 5 e 6

I tentativi da parte di Victoria di assicurare una rendita ad Albert sono respinti dal Parlamento: sia lei che il fidanzato si lasciano prendere dalla paura e temono per il loro futuro insieme.

Le nozze si avvicinano e la tensione aumenta, ma Victoria e Albert riusciranno a risolvere in tempo le loro divergenze. La felicità della coppia reale è minacciata quando Albert viene pubblicamente umiliato dal Duca di Sussex. Allarmata per il dispiacere del marito, Victoria decide di usare ogni astuzia per far avere ad Albert il rispetto che merita. Ma Albert ha le sue idee su come dimostrare il proprio valore..