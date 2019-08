Nadia Toffa, sul sito delle Iene il video del suo ultimo ballo in spiaggia

Una sagoma silenziosa di cui non si intravede il volto ma che si percepisce essere quella di Nadia Toffa che balla composta in una spiaggia, sulle note di un brano. Dietro di lei il mare che si fa rosa al tramonto e una barchetta. La redazione de 'Le Iene' ha voluto salutare così la giornalista con un video che si intitola 'Ciao Nadia', nel giorno dei suoi funerali, che si sono celebrati questa mattina nel Duomo di Brescia.

In basso, il video pubblicato alla Iene

"Sapeva che sarebbe finita così, ma è andata avanti lo stesso"

"Siamo una famiglia, l'abbiamo vista arrivare, sgomitare, era la mia famiglia'', ha dichiarato Giulio Golia stamattina ai cronisti. "La gente l'amava perché era autentica e l'ha capito - le parole di Enrico Lucci - Se c'è una cosa che va valorizzata di Nadia è che, in un'epoca come questa, piena di odio, di senso di rivalsa, di cattiveria e di rabbia esplosiva Nadia, organizzandosi bene e documentandosi ha convogliato tutta questa avversità in qualcosa di concreto''. "Soffrivamo il fatto che lei soffrisse - ha spiegato Davide Parenti, autore della trasmissione di Italia Uno, in un'intervista al Messaggero - È stata bravissima a portare avanti tutto, nonostante gli attacchi e le operazioni, ma è difficile stare vicino a una persona che ha il destino segnato. E Nadia lo sapeva. È andata avanti lo stesso, ha condotto il programma sapendo che sarebbe finita così".

E' stata proprio la redazione delle Iene a dare annuncio della scomparsa di Nadia, venuta a mancare martedì 13 agosto al termine di una lunga battaglia contro il cancro. "E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI - si legge nel messaggio, pubblicato sul profilo ufficiale Facebook della trasmissione -Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi. D’altronde nella vita hai lottato sempre. Hai lottato anche quando sei arrivata da noi, e forse è per questo che ci hai conquistati da subito. È stato un colpo di fulmine con te, Toffa. È stato tanto facile piacersi, inevitabile innamorarsi, ed è proprio per questo che è così difficile lasciarsi"