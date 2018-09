Vieni da me, Caterina Balivo risponde alle critiche: "Mi avete massacrato"

Non decolla "Vieni da me", il nuovo programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Ascolti bassi e davvero pochi momenti degni di nota stanno deludendo le aspettative del pubblico (e non solo).

L'addio a "Detto Fatto", almeno per il momento, non sta portando i frutti desiderati e gli haters ci vanno a nozze. Sui social valanga di critiche per la conduttrice, che incassa con eleganza e in una diretta Instagram fa anche un bagno di umiltà: "In questi giorni mi avete un po' massacrato - ha detto - ma risponderò alle critiche costruttive. La televisione ha i suoi tempi, un programma non diventa un successo da un giorno all'altro. Noi non siamo ancora una famiglia, ci dobbiamo conoscere e io devo fare mio lo studio per farvi sentire a casa".

"Probabilmente quello che è mancato è il non aver toccato tutte le corde - ha ammesso la conduttrice - ho sbagliato io nel non raccontare al meglio. Ma aggiusteremo il tiro".

Un mea culpa che smorza i toni, ma soprattutto convince i follower. E chissà non li convinca anche a seguire il programma...