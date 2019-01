Vieni da me, Caterina Balivo lascia lo studio in lacrime

Commozione in diretta per Caterina Balivo, che ieri durante l'ultima puntata di 'Vieni da me', trasmissione pomeridiana di Rai 1, non ha trattenuto le lacrime ricordando la tragedia di Rigopiano, avvenuta nel gennaio del 2017 e a seguito della quale persero la vita ventinove persone.

Caterina Balivo piange ricordando le vittime di Rigopiano

Caterina ha ospitato in studio Giampaolo Matrone e Marco Foresta, due superstiti della slavina che colpì l'hotel, che quel giorno hanno perso, rispettivamente, la moglie ed i genitori. Giampaolo ha portato con sé una lettera scritta dalla figlia, che in quel drammatico giorno ha perso la madre. Una lettera toccante che ha commosso profondamente la conduttrice: "Non ce la faccio - ha spiegato - scusatemi, non è facile per me raccontarlo".

Quando poi, sul finire della trasmissione, Balivo ha ricordato le vittime della tragedia, con un omaggio apparso sul ledwall dello studio, è scoppiata a piangere, interrompendosi a metà. "Scusate, non ce la faccio - ha affermato ci vediamo domani". E si è coperta il volto tra le lacrime.

Caterina Balivo piange ricordando Rigopiano, poi su Instagram: "Forse non sono stata una brava conduttrice, ma non sono riuscita a trattenermi"

Poco dopo, su Instagram, la presentatrice napoletana ha voluto scrivere un messaggio ai fan. "Oggi a Vieni Da Me - si legge - abbiamo ricordato con Giampaolo e Marco i fatti di Rigopiano. L’hotel che fu travolto dalla slavina spostandolo di 10 metri, facendo 29 vittime tra cui i genitori di Marco e la moglie di Gianpaolo che lasciava la piccola Gaia di 5 anni. Non sono riuscita a trattenere le lacrime… non sono riuscita a salutare in diretta… non sono riuscita forse ad essere una brava conduttrice. Scusate se Caterina ha prevalso sul ruolo. Un pensiero a tutti i familiari che da quel 18 gennaio di due anni fa hanno visto la loro vita cambiata per sempre".