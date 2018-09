'Vieni da me', al via lo show di Caterina Balivo: gli ospiti della prima puntata

Ci siamo: l’attesa per il debutto su Rai Uno di Caterina Balivo e del suo programma ‘Vieni da me’ sta per finire.

A quasi 10 anni dal suo primo show ‘Festa Italiana’, alle ore 14 di lunedì 10 settembre la conduttrice racconterà l’Italia e gli italiani attraverso le voci dei telespettatori che potranno proporsi come ospiti inviandole una nota vocale.

Come svela il sito Davide Maggio, in ogni puntata verranno intervistati ospiti noti e persone comuni che si faranno conoscere in una chiave inedita, mostrando anche un’abilità particolare.

Vieni da me, gli ospiti della prima puntata

Ospiti della puntata di esordio saranno Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, entrambi attori della soap 'Il Paradiso Delle Signore', che si confronteranno stabilire chi tra i due è il “più affascinante interprete della fiction italiana”.

Tv Blog, inoltre, aggiunge il nome dell’attrice Claudia Gerini.

Vieni da me, il ruolo del pubblico

Il sito Davide Maggio spiega il grande spazio riservato al pubblico di ‘Vieni da me’: se quello in studio è chiamato ad essere parte attiva del programma esprimendo la propria opinione con l’ausilio delle palette al termine delle interviste, quello da casa potrà partecipare ad un gioco telefonico per tentare di indovinare a quale vip appartiene la casa di cui saranno mostrati alcuni dettagli nel corso della puntata. In palio, un montepremi in gettoni d’oro. È possibile giocare telefonando al numero 894424.