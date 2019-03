'Vieni da me’ a rischio chiusura? L’indiscrezione sul futuro di Caterina Balivo

La stagione televisiva è ancora nel pieno della sua attività, ma le voci su possibili cambi di scenari in casa Rai iniziano a serpeggiare diffondendo novità tutt’altro che positive per i fan di Caterina Balivo e del programma pomeridiano della rete ammiraglia 'Vieni da me'.

Stando alle informazioni diffuse sul sito Dagospia, il talk show partito a settembre con la conduttrice di Aversa sarebbe in bilico. I motivi? Costi elevati e ascolti bassi.

“Il pomeriggio di Rai1 è finito nel mirino per i costi superiori ai 30 milioni di euro”, si legge nell’articolo di Giuseppe Candela: “Dopo l'ormai certa chiusura de Il Paradiso delle Signore nel mirino sarebbe finito il programma di Caterina Balivo che continua a ottenere ascolti deludenti. Lo spazio dalle 14 alle 15.40 è inchiodato da giorni al 12% di share, nonostante l'allungamento della durata e in alcuni casi la scomparsa del blocco pubblicitario dopo il Tg1 delle 13.30”.

Il paragone è con il quiz ‘Zero e Lode’ condotto nella scorsa stagione da Alessandro Greco che ‘Vieni da me’ ha rimpiazzato nello stesso orario, i cui costi di produzione erano inferiori a quelli necessari per il programma della Balivo.

‘Vieni da me’ in bilico: il futuro di Caterina Balivo

Ma qualora dovesse arrivare la decisione più drastica di porre fine al programma, quale sarebbe il futuro professionale di Caterina Balivo? Dagospia azzarda l’ipotesi che la conduttrice potrebbe trovare spazio alla domenica pomeriggio, non al posto di Mara Venier che, grazie ai risultati ottenuti, dovrebbe fare il bis, ma al posto de ‘La prima volta’ di Cristina Parodi nella seconda parte pomeriggio festivo.