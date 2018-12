Vieni da me, l'irruzione-show di Fiorello: "Caterina Balivo è la Carrà del terzo millennio"

L’allegria di Fiorello ha fatto irruzione durante la puntata di giovedì 13 dicembre di 'Vieni da me', il people show del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo, dove ha voluto fare una sorpresa all'amico e talent scout Claudio Cecchetto.

Lo showman siciliano è intervenuto in videomessaggio nel corso della cosiddetta 'Intervista della cassettiera'. “Ciao Claudio, so che devi andare dalla Balivo. Sappi che è pericolosissima, in Rai lo dicono tutti … Ah, sei già lì? Claudio, Caterina Balivo è la Raffaella Carrà del terzo millennio, se diventi sindaco portatela alle Pari Opportunità!”, ha scherzato il mattatore in riferimento alla notizia che vuole l’interprete di Gioca Jouer candidato alla carica di primo cittadino di Misano Adriatico. [QUI il videomessaggio di Fiorello]

Immediata la risposta della conduttrice: “Grazie Fiore, ho tre parole per te: Vieni da me!”.

Il messaggio di Gerry Scotti

Ma le sorprese non sono finite qui. Anche Gerry Scotti, eccezionalmente sugli schermi Rai, ha voluto salutare il suo "scopritore" con un messaggio video alludendo alla sua decisione di scendere in politica : “Quando si tratta di noi due si parla sempre del passato, ma io voglio parlare del futuro: so cosa bolle in pentola, ma chi te lo fa fare?”, gli ha chiesto il conduttore.