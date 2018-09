Caterina Balivo, che gaffe con Claudia Gerini: l'attrice raggelata in diretta

Debutto con gaffe per Caterina Balivo, che nella puntata d'esordio di 'Vieni da me' è incappata in uno scivolone con la sua prima ospite Claudia Gerini.

L'intervista stava procedendo per il meglio fino a quando la Balivo non ha confuso il nome dell'attrice romana con quello della collega (altrettanto romana) Sabrina Ferilli. Gelo in studio, con la platea ha cominciato a chiamazzare e la Gerini che ha sdrammatizzato il tutto spalancando gli occhioni azzurri e la bocca in una espressione di sbigottimento. Un piccolo imprevisto che si è concluso con una bella risata.