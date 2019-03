A 'Vieni da me' la figlia di Giuseppe Giangrande, il toccante messaggio di Manuel Bortuzzo

Un destino simile quello di Giuseppe Giangrande, il carabiniere che il 28 aprile del 2013 perse l'uso delle gambe in seguito all'attentato davanti a Palazzo Chigi, e Manuel Bortuzzo, il ragazzo ferito a una gamba in una sparatoria a Roma. Commossi dalla sua storia, Giuseppe e la figlia hanno scritto una lettera al nuotatore, tornato in vasca proprio in questi giorni.

A leggerla è stata Martina Giangrande, venerdì, a 'Vieni da me'. "Quando ho sentito la notizia di Manuel ero a pranzo con papà, e mi sono sentita in dovere di fargli capire che so cosa vuol dire farsi cambiare la vita da qualcuno che non conosci" ha esordito Martina, che da 6 anni si occupa personalmente del padre, prima di leggere la lettera.

Manuel ha deciso di rispondere con uno speciale videomessaggio nel salotto di Caterina Balivo: "Ciao Martina, volevo ringraziarti tantissimo per la bellissima lettera che mi avete dedicato, ho seguito la storia di tuo papà Giuseppe e mi sento molto vicino a quello che gli è successo. Ho saputo che purtroppo non sta molto bene, volevo mandargli un forte abbraccio e un gran incoraggiamento, sono sicuro che andrà tutto per il meglio. Ciao". Martina, terminato il video, ha concluso commossa: "Che bello. Sono sicura che papà ci sta guardando adesso. Papà arrivo!".