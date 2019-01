Vieni da me, malore in diretta nel pubblico: Caterina Balivo interrompe la trasmissione

Momenti di paura a "Vieni da me" nella puntata di lunedì. Mentre Caterina Balivo stava intervistando Paola Saluzzi, una signora del pubblico ha accusato un malore e non appena si è resa conto della situazione, la padrona di casa ha interrotto la conversazione con la sua ospite.

"Scusate ma non riesco ad andare avanti - ha spiegato preoccupata la conduttrice - C'è una signora del pubblico che non sta bene e se ne sta occupando il nostro assistente di studio. Finché non so che è tutto risolto non riesco ad andare avanti con la trasmissione".

Caterina Balivo ha poi raggiunto il pubblico per assicurarsi delle condizioni di salute della signora, che poco dopo si è ripresa. Solo allora la conduttrice ha proseguito con l'intervista alla sua ospite. "Non si sarà mica spaventata per la mia intervista?" ha sdrammatizzato la Saluzzi, e il clima in studio è tornato sereno come sempre.