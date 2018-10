Vieni da me, via libera per Maria De Filippi: in onda l'intervista bloccata

Lunedì 29 ottobre parte alla grande "Vieni da me" con l'appuntamento de il Té delle Principesse, attesissimo dopo il veto della scorsa settimana di mandare in onda l'intervista delle due piccole protagoniste del programma a Maria De Filippi. Una decisione, secondo voci di corridoio, presa dai vertici Rai che si sarebbero opposti alla presenza della regina di Mediaset a pochi giorni dall'esordio di "Portobello", uno dei programmi di punta di Viale Mazzini in questa stagione.

Il via libera è arrivato ora. Camilla e Corinne, munite di tulle colorati, tè e biscotti, hanno fatto a Queen Mary tutte le domande che volevano, consegnando alla fine dell'intervista una bacchetta magica con la richiesta di esprimere un desiderio.

Inizia così la nuova settimana del salotto pomeridiano di Rai 1. In studio, per l'intervista con Caterina Balivo, l'attore Simone Montedoro. Ad affiancare la conduttrice durante le interviste non mancheranno i momenti cult con l'esperto dei social Lorenzo Farina e i suoi meme creati ad hoc per i vari ospiti, e le incursioni casalinghe della Signora Rossella, ambasciatrice del pubblico in studio, oltre ai commenti indiscreti del re dei paparazzi Maurizio Sorge. Proseguirà anche il gioco "A casa di?", dove il pubblico deve indovinare la casa di un misterioso personaggio attraverso alcuni dettagli e particolari mostrati nelle clip. Il pubblico da casa può prenotarsi al numero 894.424 (attivo ogni giorno tra le ore 14 e le 15.30, per le prenotazioni relative alla puntata del giorno successivo), per tentare di conquistare il nuovo montepremi.