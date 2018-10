"Vieni da me", Roberta Capua in lacrime davanti alle immagini di Frizzi

Grande commozione lunedì pomeriggio a "Vieni da me". La piacevole chiacchierata tra Caterina Balivo e Roberta Capua è finita con le lacrime di entrambe.

Ripercorrendo la carriera dell'ex Miss Italia, la padrona di casa ha mostrato le immagini di un ballo con Fabrizio Frizzi, con cui ha condiviso il palcoscenico in diverse occasioni, e l'emozione l'ha fatta da padrona. Roberta Capua è scoppiata a piangere, riuscendo a stento a parlare: "Non è facile, è troppo presto per poterne parlare senza emozionarsi".

"E' un orgoglio vedere che gli studi Rai sono intitolati a Fabrizio - ha detto ancora - Sono felice di questo". Commossa anche Caterina Balivo, anche lei molto legata al conduttore scomparso lo scorso marzo e che è sempre nel cuore dei colleghi, oltre che in quello del suo amatissimo pubblico.