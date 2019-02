Vincenzo Mollica si racconta: "Ho perso la vista e ho il Parkinson, ma ignoro cosa sia la depressione"

Nel mondo dello spettacolo ha intervistato tutti, è uno dei giornalisti più noti e amati del piccolo schermo. Vincenzo Mollica continua a lavorare con passione in Rai nonostante una serie di problemi di salute: l'entusiasmo e la voglia di raccontare storie sono sempre gli stessi. Come racconta al Corriere della Sera, negli ultimi cinque anni un glaucoma gli ha mangiato il 95 per cento del nervo ottico dell'occhio destro (dal sinistro invece non ci ha mai visto "a causa di un'uveite che mi colpì da piccolo, seguita da un'iridociclite plastica"). Ma Mollica racconta anche altro: "Le mani che tremano? Quello è il morbo di Parkinson. Non mi faccio mancare nulla. Ho pure il diabete. Sono un abile orchestratore di medicinali".

Vincenzo Mollica: "Ho perso la vista e ho il Parkinson"

La cecità incipiente come si annunciò?, chiede il giornalista del Corriere. "Se ne accorse la mamma. I miei genitori mi portarono da un oculista in Calabria. Avrò avuto 7-8 anni. Origliai la sentenza da dietro la porta: 'Diventerà cieco'. Da quel momento adottai una tecnica: imparare a memoria tutto quello che mi circondava, in modo da ricordarmene quando sarebbero calate le tenebre. Come mi ha detto Andrea Bocelli, abbiamo avuto la vista lunga».

Nonostante i problemi alla vista, Mollica continua "a coltivare la speranza"

"Andrea Camilleri mi ha spronato a non abbattermi, a sviluppare gli altri sensi. Ignoro che cosa sia la depressione. Mi sostengono due pilastri: famiglia e lavoro. Nella vita non ho altro. Mai messo piede nei salotti. Prima scrivevo, leggevo, disegnavo. Ora mi tocca andare a braccio. Il mio nuovo libro, Scritto a mano pensato a piedi, s’intitola così perché sono aforismi che ho dettato a Siri".

Vincenzo Mollica in pensione? "Resterò in Rai fino al 2020"

Nonostante la quasi cecità completa, il giornalista ha ancora il suo posto negli uffici della Rai a Saxa Rubra ("Ogni giorno mia moglie Rosa Maria mi porta qui alle 9 e viene a riprendermi alle 19") e per la pensione c'è ancora tempo: "La Rai mi ha comunicato che resterò fino al 27 gennaio 2020".

Nell'intervista Mollica ricorda i suoi inizi di cronista, la collaborazione con Enzo Biagi, le tante interviste memorabili che hanno costellato la sua lunga carriera, gli amici. Impossibile poi non parlare del Festival di Sanremo, che Mollica ha seguito per ben 38 edizioni. Perché piace tanto? La risposta, secondo Mollica, è semplice: "E' una festa nazionale, come il 2 giugno. Unifica l'Italia. Lo seguono anonimi e vip. Luchino Visconti andava a vederlo con la Magnani a casa di Lello Bersani".