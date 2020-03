Vincenzo Mollica a ‘Domenica In’, Mara Venier si commuove: “Grazie, hai creduto in me”

Doveva essere salutato con tutta la gloria che merita Vincenzo Mollica ora che è pronto a dare il suo saluto ufficiale alla tv: dalla Rai che per 40 anni ha goduto della sua professionalità e del suo garbo straordinario, e dal pubblico che sempre gli è affezionato per il modo in cui ha saputo raccontargli lo spettacolo televisivo, cinematografico, musicale e i suoi protagonisti.

La puntata di Domenica In del 1° marzo si è aperta con lui e per lui che è ufficialmente in pensione da qualche giorno: “Pensavo di andarmene alla chetichella ieri e invece sono stato convocato da Mara e non potevo dire di no”, ha detto il giornalista ospite di Mara Venier che gli ha offerto una carrellata di ricordi professionali che lo hanno visto accanto ai maggiori esponenti del mondo della musica, del cinema e dell’arte: da Benigni a De Andrè, da Mia Martina a Renato Zero, da Dario Fo a Mike Bongiorno. “Grazie che mi avete regalato questi ricordi, grazie!”, ha commentato commosso Vincenzo Mollica destinatario dei videomessaggi di chi, come Laura Pausini e Renzo Arbore, con lui ha avuto uno scambio umano, oltre che lavorativo.

Mara Venier si commuove e ringrazia Vincenzo Mollica

E a proposito di rapporti umani, non è mancato il grazie sentito di Mara Venier che con Vincenzo Mollica ha ricordato i suoi esordi professionali e il supporto affettivo ricevuto in quei momenti: “Alla Mostra del Cinema di Venezia ho cercato di rubacchiare i tuoi segreti... Seguivo il tuo modo di intervistare. Ti voglio dire grazie, Vincenzo, per tutto l'affetto che mi ha dato ai miei inizi. Tu hai creduto in me, hai dimostrato di avere stima nei miei confronti e io non finirò mai di ringraziarti”, ha detto commossa la conduttrice, emozionata almeno quanto il pubblico che sui social ha espresso tutto il suo affetto per un uomo davvero eccezionale.

Per chi vuole fare il giornalista, magari televisivo, magari di spettacolo, Vincenzo Mollica è più che una “briciola”. Deve essere un privilegio averci lavorato. Intervista da Teche. #DomenicaIn — Ivan Buratti (@ivanburatti) March 1, 2020

#maravenier a #domenicain un delicato omaggio al grande #vincenzomollica un Grande della RAI, tenero, commuovente, per

la pensione raggiunta, un eccezionale giornalista, per cuore, cultura, sentimento, educazione, ci mancherà la sua sensibilità, il suo tatto, la sua ironia. ❤ pic.twitter.com/UhzQYNrvgA — The Man 64 (@TheMan642) March 1, 2020

"Bisogna fare sempre il contrario di quello che ti dicono i figli di una mignotta"



VINCENZO MOLLICA, 2020. #DomenicaIn pic.twitter.com/UolIcZlgXH — imtheitaliansam (@imtheitaliansam) March 1, 2020

Di Mollica mi mancheranno soprattutto il garbo e l’educazione autentici ed esemplari #domenicain pic.twitter.com/ZH8Zzlw7tl — Mitch_Lange (Achille Mauro) (@luchinofidelio) March 1, 2020