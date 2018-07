Rai, un altro pesante addio: il big cambia rete

Una stagione piena di novità in Rai, ma anche piena di addii. A lasciare la tv pubblica Vincenzo Morgante, direttore della TgR, che cesserà il suo rapporto di lavoro il 30 settembre, come fanno sapere da Viale Mazzini.

Il giornalista dal prossimo 1 ottobre sarà il nuovo direttore di Tv2000, al posto di Paolo Ruffini. "Morgante - si legge nella nota Rai - ha ricoperto il ruolo di direttore della TgR per oltre cinque anni: nominato nel 2013, è stato riconfermato dall'attuale Consiglio di Amministrazione".

Il Tweet di Tv2000

Occhi puntati adesso su chi prenderà il suo posto tra pochi mesi e non è detto che la Rai non metta il naso fuori per trovare il sostituto migliore.