IGT 2019: vince Antonio Sorgentone (e la lungimiranza di Mara Maionchi)

Ieri, 23 marzo, in prima serata su Sky, è andata in onda la tanto attesa finale di Italia's Got Talent 2019 (che già si prepara ad una nuova edizione). A decretare il vincitore è stato il pubblico e la percentuale di voti più alta è andata ad Antonio Sorgentone, il pianista rock 'n' roll di IGT 2019.

Antonio Sorgentone vince Italia's Got Talent 2019

Sorgentone, infatti, ha vinto con il 18,26% delle preferenze, seguito dal prestigiatore Andrea Paris, dal mimo anni '80 Nicola Vardis e dal poeta Simone Savogin. Della serie, Mara Maionchi ci aveva visto lungo (anche questa volta).

La talent scout, giudice in questa edizione di Italia's Got Talent, infatti, aveva assegnato a Sorgentone il primo Golden Buzzer dell'edizione, ritenendo il concorrente degno della finale e forse anche della vittoria, come poi è avvenuto. La lungimiranza della Maionchi, insomma, ha fatto ancora centro, proprio come era successo nel 2017 e nel 2018 a X Factor con le vittorie di Lorenzo Licitra e Anastasio.

L'esibizione

L’esibizione di Antonio Sorgentone alla finale di ITG non ha fatto altro che confermare la bravura del pianista e ha infuocato letteralmente lo studio, dando prova del syo talento tra le fiamme. Sì, proprio così: il vincitore dello show di Sky ha dato fuoco alla cassa del pianoforte, esibendosi nel fuoco. Uno spettacolo meraviglioso, degno della vittoria.

Antonio Sorgentone, abbruzzese di 37 anni, è nato da una famiglia di musicisti e ha iniziato a compiere i primi passi nella musica, con il pianoforte a 10 anni. "Vorrei ringraziare i musicisti che sono stati sul palco con me, senza di loro non sarei mai riuscito a fare quello che ho fatto", ha detto il pianista emozionato dopo l'annuncio della sua vittoria.