VIDEO | La Corrida, tutti pazzi per il balletto del papà con la figlia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La prima puntata de "La Corrida" non è riuscita a superare gli ascolti di Ciao Darwin, ma ha comunque conquistato oltre 4 milioni di telespettatori. Carlo Conti ha riportato in prima serata lo show dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, con esibizioni realizzate con originalità e simpatia.

Tra le più applaudite c’è quella dei vincitori di puntata Roberto Poggi agricoltore quarantacinquenne di Castel San Pietro Terme (Bologna) con la figlia Alice di 12 anni. Entrambi hanno la passione per il ballo. Roberto e Alice ballano appena possono, condividono questa passione, sono gli unici due in famiglia ad averla, forse il piccolo di casa, Giacomo, potrebbe essere il prossimo componente…si alleniamo in salotto, spostano tutto…divano, tavolo e provano le coreografie.

Un numero veramente clamoroso ed esilarante, che ha “commosso” il conduttore Carlo Canti che a stento è riuscito a contenere applausi ed entusiasmo.