Vittoria Belvedere: "Mi è esplosa la tiroide sul set, ero sfigurata"

Ospite a "Vieni da me", Vittoria Belvedere si è sentita a casa e ha parlato per la prima volta in tv dei problemi di salute con cui ha dovuto fare i conti qualche anno fa. E' iniziato tutto prima della nascita di Emma, la seconda figlia: "Prima di avere Emma mi sono ammalata - ha spiegato a Caterina Balivo - Ho scoperto di essere ipertiroidea, tant'è vero che mangiavo tanto senza ingrassare. In più avevo anche il morbo di Basedow, una patologia che ti provoca la fuoriuscita del bulbo oculare".

Una seconda gravidanza sarebbe stata rischiosa, ma l'attrice voleva avere un altro figlio dopo Lorenzo, il primogenito (oggi ne ha tre): "Mi avevano in un certo senso proibito di avere altri bambini, ma io non ho ascoltato i medici e abbiamo concepito la piccola. Poco dopo però, mentre ero sul set, la tiroide mi è esplosa. Il collo non c'era praticamente più, ero sfigurata e stavo molto male, ero nervosa. Mi hanno operato d'urgenza",

Acqua passata, per fortuna, anche se Vittoria Belvedere deve sempre tenere sotto controllo questo disturbo: "Oggi vivo sostituendo la tiroide".