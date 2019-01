Adrian, Vittorio Sgarbi contro Celentano: "E' morto da un pezzo"

Continua a far parlare 'Adrian', lo show con cui Adriano Celentano è tornato in tv dopo anni di assenza. Ultimo in ordine di tempo a dire la sua, è stato Vittorio Sgarbi.

Intervenuto nella trasmissione radiofonica 'I Lunatici', in onda su Radio 2, il critico d'arte e personaggio televisivo ha lanciato un affondo, commentando gli ascolti tiepidi della trasmissione. "Ha fatto flop su Mediaset? Mi era simpatico, ma è ancora vivo? No, non è vivo", ha detto. "Canta da morto, in playback - ha continuato - Non era lui, vi sbagliate, voi siete troppo giovani, ma Celentano è morto da un pezzo, è morto nel 1970, ora c'è un robot che va in giro a suo nome".

Il critico d'arte torna anche a parlare del video delle ragazze soccorse in autostrada a Taranto: "Non c'era nullo di eroico, è stato divertente vedere vagare queste ragazze di Taranto vicino all'Eni perché avevano finito la benzina". Poi ha chiosato: "Non ci credevano che ero Sgarbi, hanno dovuto controllare su Google".