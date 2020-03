"Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasurai1", al via stasera lo show di Fiorello

'Viva RaiPlay!' il programma più rivoluzionario di Fiorello, ideato per la piattaforma digitale Rai, arriva su Rai1 per tre prime serate a partire da sabato 21 marzo fino al 4 aprile, sotto il nuovo nome "Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasurai1". Dopo il clamoroso successo ottenuto al Festival di Sanremo 2020 al fianco di Amdeus, adesso lo showman siciliano ha accettato con piacere la richiesta della Rai di proporre il meglio del suo programma cult per tenere compagnia ai telespettatori in questi giorni difficili segnati dall'emergenza coronavirus.

Uno show tutto da guardare, con ospiti di spicco come Checco Zalone, Giorgia, Paola Cortellesi, Carlo Conti, Calcutta e tanti altri. Spazio poi anche ad un momento dedicato ai bambini. Le immagini montate e confezionate per la prima serata di Rai1 sono cifra visibile dell’impegno e dello sforzo che Rai sta facendo per essere ancora di più la casa degli italiani, offrendo al pubblico il meglio delle proprie risorse. Come è noto, infatti, tante produzioni televisive hanno rimandato la messa in onda dei programmi a data da destinari: è il caso di 'Ballando con le stelle', il cui debutto era atteso per fine marzo ma è stato rinviato per l'oggettiv difficoltà del format di adeguarsi alle misure di distanziamento sociale anti-contagio.