Viva RaiPlay, Fiorello chiude col botto: Jovanotti ospite

E' arrivato il momento del gran finale per 'Viva RaiPlay', lo show di Fiorello in onda sulla piattaforma multimediale di Viale Mazzini. Ospiti dell'ultima puntata, venerdì 20 dicembre, Jovanotti (che invece ha dato forfait all'amico Amadeus per il Festival di Sanremo, dove ci sarà invece lo showman siciliano) e Giorgia, come annunciato su Twitter dal padrone di casa.

Viva RaiPlay, un grande successo targato Fiorello

La sfida di proporre uno show nuovo e di esplorare i più moderni modi di fruizione del varietà è vinta, grazie soprattutto - bisogna ammetterlo - a un fuoriclasse come Fiorello e ai protagonisti che ha portato sul palco dello studio di Via Asiago. Oltre 100 ospiti provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo e del giornalismo, per ogni tipo di pubblico, tra cui Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Amadeus, Achille Lauro, Calcutta, Biagio Antonacci, Tommaso Paradiso, Emma Marrone, Paola Cortellesi, Gabriele Muccino, Tiziano Ferro, Silvia Toffanin, Benji & Fede, Checco Zalone, Carlo Conti, per citarne solo alcuni.

Nelle sei settimane di programmazione 'Viva RaiPlay' è tra i contenuti più visti on demand e il più visto in diretta streaming. Sono 13,4 milioni le visualizzazioni totali, di cui oltre il 33% in live streaming e 4,1 milioni sono le visualizzazioni su YouTube. Uno show live di poco più di 60 minuti ottiene risultati confrontabili con i più importanti eventi Rai come Sanremo e le partite della Nazionale di calcio. In 6 settimane, l'impatto di Viva RaiPlay si è fatto sentire sia nella fruizione in diretta con +50% utenti registrati attivi, sia sull'on demand con +23% di utenti registrati attivi e un incremento del 61% di utenti registrati attivi da app e app tv.

Il successo di 'Viva RaiPlay' è anche sui social, dove dal 4 novembre, i profili ufficiali di Viva RaiPlay! hanno generato 1.382.000 interazioni, di cui il 76% su Instagram, il 12% su Facebook, il 12% Twitter (Fonte Nielsen).