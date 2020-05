'Vivi e lascia vivere', le anticipazioni della terza puntata

Una famiglia all'apparenza come tante, un enorme segreto da custodire e una rinascita inattesa che arriva all'indomani di una tragedia. Elena Sofia Ricci torna su Rai1 per dare volto e anima a Laura Ruggero, la protagonista di una storia avvincente che dai toni del family raggiunge le sfumature forti del noir e del thriller. 'Vivi e lascia vivere', al via da giovedì 23 aprile, per sei prime serate.

Una fiction diretta da Pappi Corsicato. Ad affiancare Elena Sofia Ricci, Antonio Gerardi, nel ruolo di Renato Ruggero, il marito di Laura, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio, in quelli dei tre figli, Giada, Nina e Giovanni. Nel cast anche Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un affascinante uomo d'affari che ritorna dal passato di Laura.

'Vivi e lascia vivere', la trama

Ogni famiglia ha i suoi segreti. E la famiglia Ruggero ne ha uno enorme, di cui solo Laura Ruggero, la protagonista, è al corrente. E' lei ad averlo ideato e a custodirlo gelosamente. Laura, cinquant'anni portati con sfrontatezza, lavora come cuoca all'interno di una mensa; ha due figli adolescenti, un'altra figlia più grande con cui ha un rapporto complicato e conflittuale e un marito, Renato, con il quale è sposata da vent'anni e che suona a bordo delle navi da crociera. Una vita apparentemente come tante fino al giorno in cui Laura, di ritorno da un misterioso viaggio, convoca i figli per comunicare loro una terribile notizia: il padre non c'è più. Di sosta con la nave a Tenerife, Renato Ruggero è morto in un incendio e di lui non è rimasto che cenere. La vita di Laura riprende, cambia, cresce, fino a diventare qualcosa di completamente diverso. Laura si reinventa e con lei tutta la sua famiglia. Ciascuno scopre una parte di sé nascosta, un talento inconfessato grazie al quale iniziare una nuova vita. Laura crea un nuovo lavoro, che trasforma in una vera e propria impresa al femminile, mentre il suo passato misterioso e insospettabile si riallinea al suo presente. Un grande amore mai vissuto, un uomo affascinante, ma ambiguo, implicato in affari poco puliti, compare a stravolgere il fragile equilibrio riportando nella vita di Laura l'amore, ma anche la diffidenza, la paura e infine mettendo concretamente in pericolo lei e anche i suoi figli. Il segreto custodito con tenacia da Laura verrà scoperto suo malgrado, e il terremoto emotivo che ne seguirà rischierà di spazzare via lei e la sua famiglia.

'Vivi e lascia vivere', terza puntata: le anticipazioni

Giovedì 7 maggio, alle 21:25 su Rai1, il terzo episodio. Laura e Toni, complici ormai nel lavoro, si ritrovano vicini e abbandonano le loro resistenze, malgrado il passato comune consiglierebbe di non farlo. L'attività di Laura comincia a funzionare, ma Giada ha una brutta avventura nel locale dove lavora. Toni però si dimostra ben presto diverso da come vuole apparire. Quando Laura scopre la verità si sente costretta ad allontanarlo da lei e dalla sua famiglia. Intanto Giada, quasi per caso, trova qualcosa che non quadra sulla morte di suo padre Renato, mentre Giovanni, il figlio minore di Laura, scopre per la prima volta l'amore.