La seconda stagione di Vivi e lascia vivere ci sarà?

Ci sarà una seconda stagione di Vivi e lascia vivere? La fiction in onda su Rai1, interpretata da Elena Sofia Ricci, si mantiene in vetta agli ascolti della prima serata televisiva del giovedì e il suo regista, Pappi Corsicato, pensa di fare il bis. "Questa serie, in realtà, non nasceva con il presupposto di avere un seguito. Però - afferma in un'intervista a Fanpage.it - ho già una idea di come potrebbe proseguire, ribaltando un po' le carte ma è tutto ancora nella mia testa. Vediamo che succede anche con i decreti, le restrizioni, bisogna fare i conti anche con quello".

"Ho sempre voluto fare televisione anche all'inizio, quando ho cominciato la mia carriera ma facevo cose che all'epoca non erano giuste per il linguaggio televisivo. Mi riferisco a 'Libera', 'I buchi neri', storie che negli anni '90 erano complesse da portare in tv. Questo progetto è piaciuto, ho coinvolto Elena Sofia Ricci e il produttore Angelo Bargagallo ed è stato tutto sorprendente", afferma ancora Corsicato, aggiungendo a proposito della protagonista che "è stato stupefacente lavorare con lei". Per il regista la serie 'funziona' "perché all'apparenza è un family drama' che poi si intreccia e si incontra con altri generi. Ti porta su altri piani e questo credo piaccia al pubblico".

Vivi e lascia vivere, tutto quello che c'è da sapere

'Vivi e lascia vivere' è una serie in sei puntate in onda in prima serata da giovedì 23 aprile su Rai1. Laura è una donna che nelle difficoltà si scopre coraggiosa, che non si arrende e che, proprio quando la vita sembra presentarle “il conto”, reagisce, si reinventa, si concede un’altra opportunità, anche a costo di far emergere dal passato quelle verità scomode che aveva celato al mondo con attento scrupolo.

Coprodotta da Rai Fiction - Bibi Film Tv, la produzione è di Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv. Soggetti e sceneggiature sono di Monica Rametta, Valia Santella, Giulia Calenda, Camilla Paterno’ e Marco Pettenello. Ad affiancare Elena Sofia Ricci, Antonio Gerardi, nel ruolo di Renato Ruggero, il marito di Laura, musicista con il vizio del gioco che per lavoro è spesso lontano da casa, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio, in quelli dei tre figli, Giada, Nina e Giovanni. Nel cast anche Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un distinto e affascinante uomo d’affari che ritorna dal passato di Laura