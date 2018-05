Vladimir Luxuria, la foto con barba e lividi a vent'anni: "Picchiato e insultato"

Una ferita rimarginata che oggi mostra con orgoglio, cercando di aiutare le vittime di bullismo a non tacere davanti alla violenza subita. Vladimir Luxuria condivide su Instagram un momento molto doloroso della sua vita e lo fa attraverso una vecchia foto e il racconto di un episodio terribile.

"Oggi ho deciso di mostrarvi una foto di quando avevo venti anni - ha scritto l'attivista Lgbt - Subito dopo le botte che presi da un gruppo di ragazzi in metropolitana mentre mi urlavano insulti. Mi fecero male i cazzotti e anche l'indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla. Non mi vergogno di mostrarvi la barba e i lividi che avevo allora... Li ho superati enrtambi... #bullismo #omofobia #transfobia"

Parole dirette, senza filtri, che certamente arrivano al cuore di chi ancora troppo spesso subisce in silenzio simili episodi di violenza, sperando arrivino anche a chi invece si trova dall'altra parte.