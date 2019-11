'Volevo fare la rockstar', le anticipazioni della quarta puntata

Su Rai2 'Volevo fare la rockstar', la nuova fiction prodotta da Maria Grazia Saccà per la regia di Matteo Oleotto. Sei puntate, a partire dal 30 ottobre, in onda ogni mercoledì. Nel cast Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Riccardo Maria Manera.

'Volevo fare la rockstar', la trama

Olivia è una ragazza di 27 anni in crisi esistenziale. Un incidente quasi mortale la forzerà a porsi delle domande. E' questa la vita che voleva? E soprattutto, è troppo tardi per salvarsi? Una commedia brillante e un po' scorretta che racconta un punto di vista femminile sulla crescita e la maturità e una provincia italiana impoverita dalla crisi, ma autentica e vitale.

'Volevo fare la rockstar', quarta puntata: le anticipazioni

Mercoledì 20 novembre, alle 21.20, il quarto doppio appuntamento. Olivia coltiva la sua relazione con Cesare, mentre Eros sembra essersi affezionato sinceramente a Martina. Mentre mamma e zio sono presi dai sentimentalismi, Emma, lontano da tutti, coltiva la sua relazione con la signora Nice, per cui avverte una forte affinità, e Viola scopre un segreto della madre. Fino a quando la vita di Olivia non subisce un drastico cambiamento...

Nel secondo episodio, il supermercato di Francesco è in forte crisi e Olivia ha un'idea per tentare di salvarlo. I due iniziano così un vero e proprio roadtrìp alla ricerca di prodotti locali, che riserverà loro grandi sorprese. Intanto, Eros e Mattina vivono un’avventura in Slovenia, mentre qualcosa tra le gemelle inizia a cambiare: Viola è decisa a indagare sul passato per scoprire chi sia il loro papà, mentre Emma è più interessata alla sua amicizia con Nice.