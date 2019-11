'Volevo fare la rockstar', le anticipazioni della quinta puntata

Su Rai2 'Volevo fare la rockstar', la nuova fiction prodotta da Maria Grazia Saccà per la regia di Matteo Oleotto. Sei puntate, a partire dal 30 ottobre, in onda ogni mercoledì. Nel cast Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Riccardo Maria Manera.

'Volevo fare la rockstar', la trama

Olivia è una ragazza di 27 anni in crisi esistenziale. Un incidente quasi mortale la forzerà a porsi delle domande. E' questa la vita che voleva? E soprattutto, è troppo tardi per salvarsi? Una commedia brillante e un po' scorretta che racconta un punto di vista femminile sulla crescita e la maturità e una provincia italiana impoverita dalla crisi, ma autentica e vitale.

'Volevo fare la rockstar', quinta puntata: le anticipazioni

Mercoledì 27 novembre, alle 21.25 su Rai2, la quinta puntata. Nel primo episodio, Daniela ha una cotta per Francesco e Olivia sì presta a essere il suo Cyrano, ma come sempre combinerà un guaio dietro l’altro. Eros intanto vive una vera e propria crisi sentimentale, vorrebbe dire la verità a Martina, ma c’è sempre qualcosa che lo frena. Mentre Viola ha trovato una pista da seguire per le sue indagini, Emma rimane assorbita dalle vicende che avvengono alla villa.

Nell'altro episodio, Olivia ha finalmente chiari i suoi sentimenti, ma un’ombra del passato incombe sulla sua vita. Nel frattempo, Eros è nei guai più che mai, visto che Martina ha scoperto il suo segreto e il ragazzo è nel panico totale. Le gemelle hanno litigato, tanto da dividersi la cameretta, ma ancora non sanno che a breve si ritroveranno di fronte a una notizia inaspettata...