"Vuoi scommettere?", anticipazioni: Pippo Baudo, Alessia Marcuzzi e tutti gli ospiti

Giovedì 31 maggio, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con “Vuoi scommettere?”, il game show condotto da Michelle Hunziker, con la partecipazione dell’inviata speciale Aurora Ramazzotti.

Tutti gli ospiti di giovedì 31 maggio

Anche questa settimana sette nuovi ospiti si alternano sul divano di Michelle Hunziker per scommettere sulla riuscita delle sfide proposte da altrettanti concorrenti: Pippo Baudo, Martin Castrogiovanni, Daniele Liotti, Alessia Marcuzzi, Emma Marrone, Andrea Pucci, Stefania Sandrelli.

Tutte le sfide di giovedì 31 maggio

Le prove sono, come sempre, ai limiti del possibile: c’è chi scommette di riuscire a camminare per 15 metri su due file parallele di tubetti di burrocacao e chi è pronto a centrare con una freccia almeno 3 delle 10 fette di pancarrè lanciate in aria da altrettanti tostapane. E ancora: l’impresa in esterna che vede uno dei concorrenti impegnato alla guida di un trattore nel tentativo di far scoppiare almeno 45 dei 50 palloncini posizionati sul suo percorso.

In caso di scommessa persa, ciascun ospite dovrà sottoporsi alla rituale penitenza, mentre alla miglior sfida della serata, votata tra tutte dal pubblico del Teatro 5 di Cinecittà, andranno 10.000 euro in gettoni d'oro.

Michelle Hunziker incontra Maurizio Martina

Michelle incontra, inoltre, Maurizio Martina e prosegue, così, nel suo intento di far sottoscrivere ai quattro principali leader politici una lettera con la quale si impegneranno a sostenere in Parlamento la proposta di legge “Codice Rosso”. L’obiettivo è quello di dare priorità assoluta alle denunce di violenza sulle donne.