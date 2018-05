"Vuoi scommettere?", il commosso omaggio di Michelle a Fabrizio Frizzi

Cambia il nome - di poco - e la rete, ma il format è sempre lo stesso. "Vuoi scommettere?", condotto da Michelle Hunziker con la figlia Aurora a fare da inviata, riporta in auge il vecchio "Scommettiamo che" e il ricordo di Fabrizio Frizzi, suo indimenticabile timoniere per tanti anni, è inevitabile.

Un omaggio doveroso, oltre che commosso, quello di Michelle durante la prima puntata: "Non riesco ad andare avanti prima di aver salutato un amico, una persona che è venuta a mancare. Ha fatto 'Scommettiamo che', io avevo bisogno di salutarlo e chiedere la sua benedizione. E' Fabrizio Frizzi, gli voglio dare un bacio. Grazie".

Parole semplici ma toccanti, come il lungo applauso del pubblico in studio, in piedi per il conduttore scomparso, e l'emozione negli occhi di Maria De Filippi, Canavacciulo e Ricky Tognazzi, ospiti della puntata. "Beh, incredibile" avrebbe detto lui.