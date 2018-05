“Fa freddo, copriti!”: l’esordio di mamma Michelle con la figlia Aurora a ‘Vuoi Scommettere?'

(Nel video l'esordio di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker a 'Vuoi scommettere?')

“Mamma!”. “Aury!”. Si salutano così Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker nella prima puntata di ‘Vuoi scommettere?’, il programma di Canale 5 che segna l’esordio di mamma e figlia come coppia televisiva.

La ‘madre’ conduttrice nello studio di Cinecittà, la figlia inviata Aurora in collegamento dal porto di Monopoli, in questo botta e risposta di saluti iniziali davanti al pubblico che le riscopre in una versione inedita, l’emozione è palpabile e traspare soprattutto dagli occhi di Michelle che guarda la sua ‘bambina’ attraverso lo schermo.

“Mi fa strano”, ammette poi la conduttrice dopo aver chiuso il collegamento con il più classico dei consigli materni “Fa freddo, copriti!”.

Nel corso del programma che riprende lo storico ‘Scommettiamo che?’ della Rai degli anni 80 e che ha visto il doveroso omaggio all'amatissimo Fabrizio Frizzi le interazioni tra le due restano poche, ma contraddistinte da quegli “amore”, quegli “attenta!” quali segnali di un rapporto che esula – e di parecchio – quello squisitamente professionale di mere colleghe.

Il programma in sé - va detto – nella prima performance non ha brillato per originalità, è sembrato un miscuglio di ‘Italia’s got talent’ e ‘Superbrain’ con gli ospiti soliti che si scambiano il favore delle ospitate (Maria De Filippi, Antonino Canavacciuolo, Nek, Silvia Toffanin).

Ed è stato proprio in questo panorama prevedibile che la performance di Aurora è parsa convincente, con un ruolo marginale ma eseguito al meglio, con un volto che in video piace con buona pace di chi la chiama "raccomandata".

Alla fine lo sarà pure – “Ho due genitori famosi, una spinta me l’hanno data” ha ammesso lei - ma le doti televisive non le mancano ed è innegabile. I suoi haters se ne facciano una ragione: la ragazza si farà.