Michelle Hunziker esaudisce il desiderio: il bacio in diretta a Gerry Scotti

(Nel video il bacio di Michelle Hunziker a Gerry Scotti)

La quarta puntata di ‘Vuoi scommettere?’ trasmessa ieri in prima serata su Canale 5 è stata l’occasione perché Gerry Scotti esaudisse quello che ha definito il suo più grande desiderio sin dalla prima edizione di ‘Paperissima’.

Il conduttore è stato ospite della padrona di casa, collega ma soprattutto sua amica Michelle Hunziker, con cui è arrivato in scena a bordo di una Vespa (“Lo abbiamo fatto per scimmiottare la nota scena cinematografica di Vacanze Romane, ma il casco si deve mettere!”, ha precisato Gerry Scotti per motivare l’assenza del casco).

I due si conoscono da almeno vent'anni e fu proprio il programma ‘Paperissima’ la prima occasione che li vide lavorare insieme. La complicità tra loro è tanta, almeno quanto l’ironia che li caratterizza e che ha dato il la per realizzare il desiderio del conduttore.

Durante un collegamento con Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle inviata del programma, Gerry Scotti è stato invitato ad esprimere un desiderio: “Fin dalla prima edizione di Paperissima sogno di baciare in diretta Michelle”.

"Ci vorrebbe un miracolo", ha commentato Aurora sarcastica. Ma la generosa Michelle ha compiuto il grande passo: ed ecco il bacio stampato sulle labbra di un incredulo Gerry.