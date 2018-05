Michelle Hunziker trema, la bomba del Big Rai: "Dopo quello che è successo negli ultimi mesi con Frizzi..."

L'esordio televisivo di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti è stato un grande successo. Anche la seconda puntata di Vuoi scommettere? ha avuto i suoi buoni risultati, ma ora arrivano le prime critiche sul programma in onda il giovedì sera su Canale 5.

A lanciare una bomba contro la Hunziker e la figlia è stato Michele Guardì, il quale non avrebbe mai fatto il revival di Scommettiamo Che?: "Se ho visto Vuoi Scommettere della Hunziker? - ha dichiarato l'autore Rai al settimanale Spy - Solo un pezzetto. È un programma che comunque non avrei più rifatto, soprattutto dopo quello che è successo negli ultimi mesi".

Guardì fa riferimento alla scomparsa di Fabrizio Frizzi, storico conduttore di Scommettiamo Che? e dice: "Sa, quando è morto Mario Riva, Pietro Garineri e Sandro Giovannini non hanno più pensato di rifare Il Musichiere. Per me Scommettiamo Che? era Fabrizio Frizzi. Senza di lui non esiste".

Alla prima puntata di Vuoi scommettere? la stessa Michelle aveva voluto rendere omaggio a Frizzi: "Non riesco ad andare avanti prima di aver salutato un amico, una persona che è venuta a mancare. Ha fatto 'Scommettiamo che', io avevo bisogno di salutarlo e chiedere la sua benedizione. E' Fabrizio Frizzi, gli voglio dare un bacio. Grazie".

Ora la Hunziker risponderà alle parole di Michele Guardì?