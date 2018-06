"Vuoi scommettere?", la Hunziker chiude col botto: anticipazioni e ospiti dell'ultima puntata

Giovedì 14 giugno, in prima serata su Canale 5, quinto e ultimo appuntamento con "Vuoi scommettere?", il game show condotto da Michelle Hunziker, con la partecipazione dell'inviata speciale Aurora Ramazzotti.

Sette nuovi ospiti saranno accolti in studio per scommettere sulla riuscita di altrettante sfide nella gara conclusiva di questa stagione: Alvin, Bianca Atzei, Katia Follesa, Nino Formicola, Il Mago Forest, Simona Ventura e Iva Zanicchi. Tra i protagonisti della serata anche Vittorio Brumotti con un'esibizione mozzafiato.

Tra le performance di questa puntata, c'è chi scommette che riuscirà a mangiare fragole mentre fa delle trazioni su una scala a pioli orizzontale, chi, su un monopattino, cercherà di colpire al volo alcune palline da tennis in bilico su una bottiglia senza farla cadere. E ancora, un concorrente si cimenterà con decine di smalti per riconoscere impercettibili sfumature di colore tra le centinaia di proposte. Un gruppo di atleti, evocando "Romeo e Giulietta", scommette che realizzerà una fune fatta di carta assorbente con la quale uno di loro scalerà un balcone per portare un omaggio alla sua amata.

Gli ospiti che perdono la scommessa dovranno sottoporsi alla consueta penitenza, mentre alla miglior sfida della serata, votata tra tutte dal pubblico del Teatro 5 di Cinecittà, andranno 10.000 euro in gettoni d'oro.

Scommessa vinta per Michelle Hunziker: Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Maurizio Martina e Luigi Di Maio si sono infatti impegnati pubblicamente a sostenere in Parlamento la proposta di legge "Codice Rosso", affinché le denunce di violenza sulle donne abbiano priorità assoluta.