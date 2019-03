Waco, la serie evento sul controverso assedio ai "Davidiani"

Uno degli episodi più controversi della storia degli Stati Uniti, il tragico assedio di Waco che nel 1993 sconvolse l’America e costò la vita a 76 persone, è al centro della nuova miniserie 'Waco', trasmessa in prima tv assoluta da Paramount Network (27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat), con tre puntate in prima serata a partire da sabato 23 marzo. I primi due episodi (in onda il 23 marzo) saranno in simulcast su Spike (canale 49 DTT).

Waco: trama e cast

La serie, che vanta nel cast attori come Michael Shannon, John Leguizamo e Taylor Kitsh, racconta la vita di David Koresh, leader della setta religiosa dei “Davidiani” - branca scissionista degli Avventisti del Settimo Giorno, movimento cristiano protestante dalle forti influenze apocalittiche - che perse la vita durante il famoso assedio avvenuto nel ranch in Texas, nei pressi di Axtell, dove Koresh viveva insieme ai suoi fedeli. Tutto ebbe inizio dopo che il governo Usa, nel 1993, ordinò una perquisizione della proprietà di Koresh, trasformatosi in vero e proprio conflitto a fuoco tra Davidiani e agenti federali. Secondo le cronache, l’assedio durò ben 50 giorni, tra il 28 febbraio e il 19 aprile, durante i quali morirono 76 persone, tra cui donne e bambini.

Quando e dove vedere Waco

Composta da 6 episodi, Waco andrà in onda a partire dal 23 marzo, ogni sabato alle 21.10, su Paramount Network per svelare le controverse retrovie di una storia che ancora oggi rappresenta una ferita aperta per il popolo americano, e non solo. Waco sarà disponibile anche in streaming su www.paramountnetwork.it.

Nel video in basso, il trailer di Waco

Paramount Network, tutte le informazioni

Paramount Network è un canale televisivo visibile sul 27 del digitale terrestre (DTT), e sul canale 27 di Tivusat. Il canale offre film, serie TV e film TV provenienti dal ricco catalogo Paramount Pictures e dalle library di altre celebri case di produzione: grandi produzioni Hollywoodiane, commedie, film cult e le migliori serie TV, speciali settimanali e produzioni locali. Paramount Network fa parte di Viacom International Media Networks Italia, azienda guidata dall’A.D. Andrea Castellari.