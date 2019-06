Walter Nudo lascia la tv: “Dopo 24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro”

Basta interviste, ospitate e partecipazioni a programmi tv: a 24 anni dalla sua prima apparizione televisiva, Walter Nudo ha annunciato il ritiro dalla scena pubblica attraverso un comunicato che, spiegando i motivi della sua scelta, diventa anche il modo per esprimere il suo grazie a chi gli ha dato la possibilità di emergere in questi anni.

“Dopo 24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro dalla televisione italiana. Ringrazio la Rai e Mediaset per avermi dato la possibilità, in tutti questi anni, di far parte della loro famiglia”, si legge nella nota che lascia trasparire una certa amarezza nei confronti della televisione italiana prima di fare riferimento ai recenti problemi di salute affrontati e fortunatamente risolti.

“In questi ultimi anni, mi sono sempre più allontanato da una televisione che condividevo sempre meno, sono rientrato partecipando all'ultimo Grande Fratello Vip solo per dimostrare che si può fare spettacolo anche con valori importanti come la fratellanza e la pace”, ha spiegato ancora il vincitore dell’ultima edizione del reality di Canale 5: “Negli ultimi mesi, dopo aver capito di quanto sia prezioso il mio tempo ho deciso di impiegarlo solo in campi e progetti in cui posso ispirare le persone ad essere sempre più consapevoli e responsabili della propria vita”.

“Non giudico né i contenitori e né chi la continua a fare, ognuno fa il suo percorso e questo semplicemente non è più il mio”, ha infine concluso Walter Nudo.

“Walter Nudo fidanzato con un ragazzo”, la smentita

Una settimana fa Walter Nudo si è ritrovato protagonista delle dichiarazioni rilasciate da Francesca Cipriani nell’ultima puntata di ‘Live - Non è la d’Urso’. La soubrette ha affermato che l'attore (e vincitore dell'ultimo 'Grande Fratello Vip') sarebbe fidanzato da tempo con un uomo.

“Sei più falso del mio décolleté e di Mark Caltagirone messi insieme”, ha gridato Cipriani a Nudo. “Sei fidanzato da tempo con una persona, avete passato insieme Capodanno e San Valentino. So che questa persona ce l’ha con me ma puoi dirgli di stare tranquillo". Come i più attenti ricorderanno, infatti, Francesca provò a sedurre nudo quando lui era nella Casa del GF Vip, ma senza successo.

“Sono single e ancora casto”, è stata allora la replica dell’attore in quella che, alla luce dell’annuncio del suo ritiro, potrebbe essere stata l’ultima intervista televisiva.