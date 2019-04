Walter Nudo, le cause del malore: “Due ischemie al cervello causate da un problema al cuore”

Sono ore di apprensione per le condizioni di salute di Walter Nudo, colpito da un malore ieri, 9 aprile, mentre si trovata a Los Angeles per lavoro.

Gli aggiornamenti sulla situazione sono stati diffusi dall’ Ansa che riporta la nota della ‘Nudofamily’ : il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è in volo per Milano dove subirà un intervento. Le cause del malore sono da imputarsi a due ischemie sul lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore.

AGGIORNAMENTO h 11. Il programma Mattino 5 riferisce che l’ufficio stampa del centro cardiologico Monzino di Milano ha comunicato che si attende l’arrivo dell’attore nella struttuta. Walter Nudo è in buone condizioni e dovrà effettuare tutti gli accertamenti prima di sottoporsi all’intervento.

Walter Nudo in ospedale dopo il malore

A quanto si apprende, Walter Nudo si trovava in un ristorante a Los Angeles per un appuntamento di lavoro quando ha avuto un malore.

“E' stato trasportato di urgenza all'ospedale più vicino a Beverly Hills. La risonanza magnetica ha riscontrato che Walter ha avuto due piccoli 'ischemic stroke' due ischemie sul lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore! Con il permesso dei dottori, ha preso il primo aereo e in questo momento sta rientrando in Italia dove lo aspettano all'Ospedale Monzino di Milano per l'intervento!”

“Walter in questi casi è più preoccupato per gli altri che per se stesso e raccomanda a tutti di stare tranquilli'', fa sapere ancora la comunità della #Nudofamily che terrà aggiornati sulle condizioni dell’attore.

Walter Nudo in ospedale, gli aggiornamenti degli amici

Poco prima di sentirsi male, Walter Nudo aveva pubblicato sul suo profilo Instagram delle stories registrate sulla spiaggia di Beverly Hills. Poi la notizia del malore è arrivata in Italia in tarda mattinata, confermata anche da Enrico Silvestrin, suo amico e compagno di avventura al GF Vip: “Mi ha detto di aver avuto un segnale di stop da parte del corpo. Il corpo gli ha detto: Fermati. Ho paura che queste cose siano tristemente collegate. Spero che Walter si sia fermato in tempo. Io non sono cattolico né credente quindi non posso pregare per lui e non lo farò. Però i miei pensieri sono con te, Walterino. Spero che tu possa rimetterti quanto prima e questo ti aiuti a capire una serie di cose. Non è il posto per fare riflessioni, però chi ti vuole bene ti sta intorno e io sono tra questi. In bocca al lupo”.

Anche Andrea Mainardi ha fatto sapere di avere sentito Walter Nudo dopo le ischemie che l’hanno colpito mentre si trovava a Los Angeles. “Ho sentito il nostro Walter Nudo. Ha detto di non preoccuparsi e che adesso sta meglio. Forza amico mio, siamo tutti con te”, le parole dell’ex concorrente del GF Vip.