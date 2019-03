Wanna Marchi: “Abbiamo venduto sale a deficienti”. Pubblico in rivolta, la d’Urso s’arrabbia

(Wanna Marchi e Stefania Nobile a 'Live - Non è la d'Urso)

La seconda puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’ non ha deluso le aspettative di chi si aspettava un altro appuntamento con il dialogo ‘vivace’ – per non dire urlato – tra gli ospiti di Barbara d’Urso, gli opinionisti accomodati nelle sfere e il pubblico dello studio che di certo non assiste solo per applaudire.

Protagoniste di un momento della prima serata di Canale 5 in onda mercoledì 20 marzo sono state Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, le ex teleimbonitrici che dopo aver scontato anni di carcere per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere finalizzata alla truffa, oggi vivono in Albania, e sono tornate in Italia giusto per accettare l’invito in trasmissione della conduttrice.

Live – Non è la d’Urso, Wanna Marchi e Stefania Nobile contro tutti

Le ospiti di Barbara d’Urso hanno subito dimostrato il moto battagliero che avrebbe segnato il resto della discussione durante la quale anche il pubblico è intervenuto con rumori di dissenso.

“Eccolo, il cog*** della serata. Un cog*** ci vuole sempre”, ha urlato, infatti, Stefania per contestare un uomo che provava a esprimersi contro le loro affermazioni (del tipo "Dal 2001 abbiamo tutto il mondo contro", “In carcere le persone sperano di avere una seconda vita quando usciranno, purtroppo non sanno che non è così”).

Alle prime domande degli ospiti in studio (Enrica Bonaccorti, Francesca Barra, Mauro Coruzzi, Paolo Del Debbio e Alessandro Cecchi Paone), sempre Stefania – più in piedi che seduta al suo posto – ha continuato a dire la sua: “Ho fatto 3 anni secchi, addirittura 5 giorni in più, sono uscita solo per operarmi. Tempo fa, in un programma radiofonico, incontrai la signora Bonaccorti che fece finta di non conoscermi. Volevo capire se ha paura che un ex carcerato possa contaminarla. Posso stringerle la mano? (….) Pochi giorni fa ho incontrato Roberto Formigoni, mio cliente al ristorante per anni. Vado a salutarlo, ma mi guarda con una faccia schifata. Oggi è a Bollate”.

“Abbiamo venduto il sale a dei deficienti”: l’intervento di Barbara d’Urso

Il momento più concitato è arrivato quando Wanna Marchi ha tentato di far passare l’idea che le loro azioni non fossero poi così gravi rispetto ad altre: “Ho visto persone che sono state squartate… E noi per aver venduto il sale a dei deficienti che ci hanno creduto…”. Il caos in studio è stato al culmine.

E dopo aver lasciato sfogare la platea e gli ospiti arrabbiati, Barbara d’Urso ha chiesto a Wanna Marchi di rimediare alla grave affermazione. “Io, fossi stata al tuo posto, seduta lì, avrei detto: ‘Ho fatto cose gravi, non credete ai maghi, non fate quello che ho fatto io’. Questo sarebbe giusto dire, Wanna”, l’ammonimento della padrona di casa che ha anche rinunciato alle luci di postazione per sedere accanto all’infervorata ospite che, redarguita a dovere, ha accolto il consiglio della conduttrice simulando una ‘televendita di riscatto’. "Non andate dai maghi", ha detto guardando la telecamera. Ma il pubblico ha continuato a rumoreggiare…