Ascolti tv, delusione Wind Summer Festival: non supera Don Matteo in replica

Il Wind Summer Festival non decolla. La prima puntata (registrata) della manifestazione musicale che si è svolta a giugno a Roma, nella splendida cornice di Piazza del Popolo, trasmessa su Canale 5, ha ottenuto 2.554.000 spettatori, esattamente pari a quelli che hanno seguito su Rai 1 "Don Matteo 10", in replica.

Il concertone estivo di Piazza del Popolo, presentato per la prima volta di Ilary Blasi, se la cava con una manciata di share in più (il 15.1%) rispetto alla fiction con Terence Hill (il 14.1%), ma ha ancora tre puntate per recuperare. Terzo gradino del podio Auditel "Into the Storm" su Italia 1, con di 1.164.000 spettatori e il 6% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata di giovedì 5 luglio: "In Onda" su La7 (1.008.000 spettatori, share 5.3%), "Under the Radar" su Rai 3 (930.000 spettatori, share 4.7%), "L'Amore sbagliato" su Rete 4 (912.000 spettatori, share 5.1%), "Maze Runner - La Fuga" su Rai 2 (880.000 spettatori, share 4.8%), "Fantozzi in Paradiso" su Tv8 (434.000 spettatori, share 2.3%), "Un amore di Testimone" sul Nove (367.000 spettatori, share 2%).