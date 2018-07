Wind Summer Festival, terza puntata: scaletta, cantanti e tutte le anticipazioni

Domani, giovedì 19 luglio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105 – la terza puntata del "Wind Summer Festival", l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate. A condurre la serata Ilary Blasi insieme a Daniele Battaglia e Rudy Zerbi.

I cantanti

Questi gli artisti che vedremo esibirsi sul palco durante la terza puntata: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Luca Carboni e Lo Stato Sociale, Alice Merton, Ghali, Max Pezzali e Ex Otago, Thegiornalisti, Carl Brave e Francesca Michielin, Negrita, Benji e Fede, Cosmo, Carmen, Lost Frequencies, Lorenzo Fragola e Gazzelle, Luca Carboni, Emis Killa, Shade, Ultimo, Francesca Michielin, Thomas, Ex Otago, Achille Lauro con Cosmo, Alessio Bernabei, Yeter & Cecilia Krull, Boomdabash e Loredana Bertè.

Contest artisti emergenti: Federica Abbate e Le Deva

Anche quest’anno, il Festival oltre ad ospitare i big della musica italiana, darà spazio a 6 giovani artisti emergenti che sfidandosi tra loro nel corso delle puntate avranno la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. Questi i nomi dei 2 giovani artisti che si esibiranno durante la terza puntata: Federica Abbate e Le Deva.

Il meccanismo di votazione sarà come quello delle scorse edizioni, ancora una volta sarà “la musica che vota la musica”! I 6 giovani in gara, si sfideranno a coppie nel corso dei primi tre appuntamenti e saranno votati dagli artisti big ospiti del Festival e da una giuria di giornalisti musicali e televisivi del web. Ogni sera verrà decretato un vincitore di tappa e i tre vincitori si sfideranno in occasione del quarto appuntamento, durante il quale verrà eletto il vincitore finale della categoria Giovani.

Radio 105, radio ufficiale di Wind Summer Festival, assegnerà lo speciale Premio Radio 105 sulla base delle preferenze espresse da pubblico su www.105.net che voterà il proprio preferito tra i brani che gli artisti proporranno sul palco.

Il “Wind Summer Festival" è un evento coprodotto da Fascino e F&P Group. Anche quest’anno sponsor dell’evento è Wind, uno dei brand di Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ai vertici del mercato mobile in Italia e tra i principali operatori alternativi nel fisso.