X Factor 12, le audizioni e lo "strano" debutto di Asia Argento: il meglio e il peggio della prima puntata

Ieri, 6 settembre, è andata in onda la prima puntata di X Factor 12. Se il talent show è partito, come al solito, con le audizioni dei primi aspiranti concorrenti, qualcosa di diverso c'è stato rispetto alle passate edizioni. Ci riferiamo, ovviamente, allo strano debutto di Asia Argento che ora c'è, ma sappiamo tutti che presto non ci sarà più (perché ufficialmente fuori dal programma).

Tutti i riflettori, inevitabilmente, erano puntati su di lei, più che sui cantanti. Presentata come new entry nella giuria, applaudita dai colleghi veterani Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez (neo sposo) e dal pubblico, presentata degnamente dal conduttore Alessandro Cattelan, Asia Argento ha fatto il suo ingresso, diciamo, anomalo. Nella conferenza stampa che si è tenuta pochi giorni fa, infatti, è stato ufficializzato l'allontanamento dell'attrice dal programma in seguito al caso di Jimmy Bennett e delle presunte molestie, anche se ancora non è stato fatto il nome del suo sostituto (per quello bisognerà attendere circa una settimana).

Nella prima puntata di audizioni, Asia Argento occupa il suo posto di giudice, lo fa con entusiasmo, con maestria, con disinvoltura, come se lo facesse da sempre. Se non sapessimo che è già stata "licenziata" da quella poltrona, potremmo anche dire che il ruolo di giudice di X Factor 12 le calza a pennello. La produzione aveva fatto centro scegliendo lei e forse anche per questo si sta prendendo del tempo per scegliere il suo sostituto. Bella gatta da pelare.

X Factor, le audizioni della prima puntata

A parte il caso dello strano debutto di Asia Argento a X Factor, comunque, la puntata è stata un successone e tanti sono stati i cantanti a conquistare 4 sì. Il sipario di X Factor 12 si è aperto con Emanuele Bertelli che ha cantato "Human" di Rag'n'Bone Man, accompagnandosi al pianoforte. Tutti sì per lui. "E' la reicarnazione di Otis Redding", sono state le parole di Manuel Agnelli.

Si prosegue, spaziando dalla musica classica di Andrea Paonessa (che canta la sua versione di "Con te partirò"), a quella dance di Gabriele Crescente (che propone "Rhytm of the Night" di Corona), ma nessuno dei due convince la giuria. C'è anche chi si presenta sul palco con una maschera sul viso: è Christian Almasio (in arte Alex Cliff) che canta il suo inedito "Bambino" e si porta a casa 4 sì, anche se i giudici gli consigliano di presentarsi senza maschera la prossima volta.

Incantevole la voce di Jennifer Milan che davanti ai giudici ha cantato "Dusk till dawn", di Zyan feat Sia. Già si intravede che la ragazza ha una grinta e una personalità da vendere: 4 sì anche per lei. Il primo gruppo ad inaugurare la dodicesima edizione di X Factor è quello dei Darsteller che propongono "Cuore matto" di Little Tony. Scelta coraggiosa, strana che convince: solo Fedez dice no alla band. Standing Ovation per i Seveso Casino Palace che propongono "Ricchi x sempre" di Sfera Ebbasta in versione trap metal. Per loro 4 sì.

X Factor 12, i commenti dei giudici

Ovviamente, già nel corso della prima puntata di audizioni i giudici hanno dato il meglio di loro stessi, giudicando gli aspiranti cantanti con frasi al limite dell'immaginazione. Da Manuel Agnelli che ha sfoderato un "raffreddapalle" e un "mi fanno male i capelli", che fa riferimento alla canzone di Monica Vitti, a Mara Maionchi che non ha problemi a dire "sei abbastanza inqualificabile per me". Il giudice più esigente, almeno alla prima puntata, sembra essere Fedez: più di una volta l'unico "no" è proprio il suo. La più entusiasta Asia Argento, i più diretti - non ci sono dubbi - Mara Maionchi e Manuel Agnelli.

Buona la prima, comunque. X Factor 12 parte alla grande. Appuntamento giovedì prossimo, alle 21,15, sempre su SkyUno (canale 108 del satellite e 311 o 11 del digitale terrestre).