X Factor 2018, chi vincerà? Il favorito secondo i bookmakers

Tutto pronto per la finalissima di X Factor, il talent show di Sky giunto alla 12esima edizione che tra poco eleggerà il suo vincitore.

Quest’anno ogni giudice è riuscito a portare all'ultima puntata uno dei suoi – Bowland (band nella scuderia di Lodo Guenzi), Anastasio (Under Uomini, nella squadra di Mara Maionchi), Naomi (categoria Over affidata a Fedez), Luna (squadra Manuel Agnelli) – ma gli analisti Snai indicano già indicato Anastasio quale primo classificato.

Il rapper è favorito per la vittoria, a 1,50, seguito dalla Over Naomi, della squadra di Fedez, a 3,50.

Sul podio, a 6,50, si piazzano anche i raffinati Bowland, il gruppo seguito da Lodo Guenzi, mentre Luna - superstite delle Under Donne di Manuel Agnelli - è ultima a 13 volte la scommessa.

"Dall'esperienza che ho avuto ci sono sempre state sorprese nel programma, non mi sento il favorito e per quanto mi riguarda penso di aver già fatto tanto ad arrivare fino a qui e di non dover dimostrare qualcosa in più" ha dichiarato Anastasio in merito alla sua vittoria data per probabile.

Ora non resta che aspettare le 21.15 del 13 dicembre e godersi lo spettacolo.