X Factor 2018: tutte le novità e le informazioni su streaming e repliche

X Factor 2018, il talent show targato Sky prende il via giovedì 6 settembre con la 12esima edizione trasmessa in prima serata su Sky Uno.

Prodotto da FremantleMedia Italia, il programma musicale impegnato nella ricerca di un giovane talento dotato dell’ormai famoso “fattore X” che faccia la differenza, è basato sul format britannico The X Factor.

Conduttore

Padrone di casa dello show il confermatissimo Alessandro Cattelan che scandisce il ritmo delle puntate segnate dalle esibizioni dei concorrenti e dai giudizi della giuria. "Alessandro Cattelan con il suo talento saprà ancora una volta, garantire uno straordinario ritmo allo show", ha spiegato Nils Hartmann, direttore produzioni originali di Sky Italia.

Giudici

Dopo lo scandalo sulle molestie sessuali che ha coinvolto Asia Argento, la rosa dei giudici chiamati a valutare le esibizioni è stata stravolta.

Se Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli sono ancora dietro il bancone dello studio, l’attrice di concerto con la produzione ha rinunciato al ruolo.

“Di comune accordo con Asia abbiamo deciso di interrompere la collaborazione per tutelare i concorrenti rispetto a una vicenda che è estranea a loro e al programma e che toglierebbe l’attenzione dal vero fulcro di X Factor, la musica e il talento”, si legge nella nota diffusa attraverso i profili social.

Asia Argento è, dunque, protagonista delle prime puntate già registrate nelle scorse settimane prima di cedere il posto al sostituto per i live, in onda tra un mese e mezzo circa.

Il nome dell’artista che prenderà il suo posto sarà annunciato nelle prossime settimane, ma intanto circolano le indiscrezioni sul probabile sostituto.

A pochi giorni dal matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez torna in qualità di giudice di X Factor e raggiunge quota 5 presenze consecutive al tavolo della giuria; il rapper e produttore discografico che ha all’attivo 27 Dischi D’oro e 50 Dischi di Platino, ha vinto l’edizione numero 8 con Lorenzo Fragola.

Manuel Agnelli è al suo terzo anno, alla guida dei Gruppi lo scorso anno ha portato in finale i Måneskin, arrivati secondi riscuotendo da subito uno straordinario successo.

Mara Maionchi è tornata al tavolo dei giudici lo scorso anno, portando subito sul gradino più alto del podio il tenore pop Lorenzo Licitra.

X Factor, Benji e Fede al posto di Aurora Ramazzotti nel ‘Daily’

Un’altra delle novità di questa edizione di X Factor è la presenza di Benji e Fede alla conduzione della striscia quotidiana del Daily. Il duo dei cantanti prendono il posto di Aurora Ramazzotti, iniziando un’esperienza del tutto nuova nell’ambito televisivo.

X Factor, le fasi

La nuova edizione del talent di Sky parte con le puntate dedicate alle selezioni e ai casting di X-Factor 2018, poi si passa ai bootcamp e agli home visit. Al termine di questa fase iniziano i live e i concorrenti, divisi per Gruppi, Categoria Over, Under Uomini e Under Donna ognuno assegnato a ciascun giudice, si esibiscono sul palco fino all’eliminazione che decreterà il vincitore.

X-Factor 2018, streaming e repliche: come vederlo

X-Factor 2018 va in onda in diretta su Sky Uno. Gli abbonati della pay tv possono anche seguire le puntate in live streaming su Sky Go.

Per chi non ha Sky, il talent viene trasmesso in chiaro su Tv8 in differita di un giorno.

Durante la settimana sono previste altre repliche sempre su Tv8. Attivi, inoltre, i canali social del programma che tengono costantemente aggiornati i telespettatori con contributi video e notizie nel corso della diretta.