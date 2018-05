X Factor 2018: giuria, cast e tutte le anticipazioni. Tra i giudici arriva Asia Argento

Lavori in corso per "X Factor 2018". C'è grande attesa per la prossima edizione del talent show di Sky, prodotto da FremantleMedia Italia. Ecco tutte le anticipazioni in vista della partenza.

Conduttore



Confermatissimo alla conduzione lo storico padrone di casa Alessandro Cattelan.

"Alessandro Cattelan con il suo talento saprà ancora una volta, garantire uno straordinario ritmo allo show", ha spiegato Nils Hartmann, direttore produzioni originali di Sky Italia.

Giuria

Saranno Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento a sedere al tavolo. La nuova giuria debutterà alle audizioni di Pesaro il prossimo 9, 10 e 11 giugno.

“Siamo molto felici di ritrovare Fedez a Mara, due fuoriclasse il cui ritorno era confermato da qualche tempo, e molto soddisfatti che Manuel si sia convinto a non prendersi una pausa e rinnovare il suo impegno in questa grande avventura, una presenza, la sua, della quale X Factor non può fare a meno dopo l’eccellente lavoro fatto in questi due anni - ha proseguito Hartmann - E siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Asia nella famiglia di X Factor, dove siamo certi che il contributo della sua cultura musicale e personalità sarà importantissimo. Asia con Fedez, Mara e Manuel comporranno una straordinaria nuova squadra capace di individuare e coltivare le potenzialità dei talenti che incontreranno".

Asia si appresta così ad affrontare una nuova sfida, nella sua pluridecennale e multiforme carriera ha spaziato dal cinema, dove è regista e autrice, alla tv, e alla musica, con una visione unica, spaziando nel mondo industrial ed elettropop.

Fedez raggiunge quota 5 presenze consecutive al tavolo della giuria; il rapper e produttore discografico che ha all’attivo 27 Dischi D’oro e 50 Dischi di Platino, ha vinto l’edizione numero 8 con Lorenzo Fragola.

Manuel Agnelli è al suo terzo anno, alla guida dei Gruppi lo scorso anno ha portato in finale i Måneskin, arrivati secondi riscuotendo da subito uno straordinario successo.

Mara Maionchi è tornata al tavolo dei giudici lo scorso anno, portando subito sul gradino più alto del podio il tenore pop Lorenzo Licitra.