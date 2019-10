X Factor 2019: concorrenti, squadre, giudici e tutto quello che c'è da sapere

12 concorrenti, scelti tra 40 mila, sono pronti a mettere alla prova il loro talento sul palco di X Factor 2019. Al via i live, dal 24 ottobre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV; il mercoledì in prima serata, in chiaro su TV8).

I protagonisti di questa edizione del talent prodotto da Fremantle sono divisi nelle quattro squadre guidate da Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta: la cantautrice milanese Malika accompagnerà in questa avventura gli Under Uomini, per la discografica Mara Maionchi sarà un ritorno alla guida degli Over, a Samuel la categoria dei Gruppi mentre Sfera sarà il mentore delle Under Donne. Con loro Alessandro Cattelan, nel duplice ruolo di conduttore e creative producer dello show.

X Factor 2019, le squadre e i concorrenti

Otto serate di grande musica live – inclusa la finalissima al Mediolanum Forum di Assago il 12 dicembre – per scegliere il vincitore dell'edizione 2019 di X Factor. Un percorso nel quale ogni giudice sarà come di consueto affiancato da un producer: insieme ogni settimana sceglieranno e assegneranno i brani ai ragazzi in gara, prepareranno con loro le performance in sala prove e le affineranno per arrivare al Live del giovedì sera.

Under Uomini - Malika ha scelto di lavorare con il produttore Roberto Vernetti, che ha collaborato, tra gli altri, con Elio, Pacifico, Carmen Consoli e Raf. Insieme guideranno gli Under Uomini che vedono schierati: Davide Rossi, Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi. Davide studia in conservatorio, ha conquistato il suo posto in squadra con 'Virtual Insanity' di Jamiroquai; il busker milanese Enrico ha colpito il suo giudice con 'When We Were Young' di Adele; lo studente di Terni Lorenzo agli Home Visit ha interpretato 'Too much to ask' di Niall Horan.

Under Donne - Squadra guidata da Sfera, che lavorerà insieme a Shablo, il dj e producer italo-argentino considerato il padrino della rivoluzione trap, capace di anticipare e dettare le tendenze. Le tre ragazze che hanno conquistato il trapper milanese sono la studentessa Giordana Petralia, che viaggia sempre con l'arpa, l'italo marocchina Mariam Rouass, che si è già distinta per la sua forza e determinazione, e Sofia Tornambene, che ha conquistato pubblico e giudici fin dalle Audition con il suo inedito 'A domani per sempre'.

Over - Ioska Versari sarà al fianco di Mara Maionchi anche in questa edizione, e insieme puntano alla terza vittoria consecutiva. Con loro negli Over: Eugenio Campagna, cantautore e artista di strada romano che ha conquistato il suo posto al Live con 'Futura' di Lucio Dalla; l'operatore Ong Marco Saltari, che ha scelto il brano di Alborosie Soul Train; e Nicola Cavallaro, studente e cantautore catanese dallo sguardo penetrante e la voce potentissima, che agli Home Visit di Berlino ha cantato 'Leave A Light On' di Tom Walker.

Gruppi - Samuel, per i suoi Gruppi, ha scelto la consulenza di Alessandro Bavo, suo tastierista, programmatore e arrangiatore da due anni e che dagli anni '90 lavora con i Subsonica. La sua squadra vede schierati: i Booda, musicisti romani amanti della black music (hip hop, r'n'b, soul), che a Berlino hanno raccolto un'ovazione con 'Hey Mama' di Nicki Minaj feat. David Guetta; il duo alternative pop dalle sonorità semplici e uno stile urban dei Seawards, che fin dalle Audition si erano fatti notare con l'inedito 'Fools'; e i Sierra, duo di cantautori di musica trap che nella prima fase di selezione aveva conquistato il sì dei giudici con l'inedito 'Enfasi'.

X Factor 2019, Mika e Coez ospiti della prima puntata

Il primo live di X Factor 2019 si accende con la presenza di due ospiti d'eccezione: Mika, la star internazionale amatissima dal pubblico dello show e non solo, e Coez, il cantautore romano entrato a pieno titolo nella storia dello streaming e della discografia italiana.