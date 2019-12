X Factor 2019, la finale: assegnazioni, anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata

X Factor 2019, tutto pronto per il gran finale di giovedì 12 dicembre che assegnerà la vittoria della 13esima edizione del talent di Sky a uno dei quattro finalisti (I Booda, la Sierra, Davide Rossi e Sofia Tornambene).

X Factor 2019, la finale: tutte le informazioni

Una serata all’insegna della gara ma anche di un grande spettacolo musicale la finale di X Factor in onda giovedì 12 dicembre, con i super ospiti Robbie Williams (che nella prima manche del programma duetterà con i concorrenti), Lous and the Yakuza e Ultimo che si esibiranno sul palco dell’Assago Forum di Milano.

Al termine della prima manche ci sarà già un eliminato, poi si passerà alla seconda manche in cui i finalisti rimasti in gara si esibiranno con un medley di tre canzoni che hanno già portato sul palco durante i Live. Seguirà una nuova eliminazione e poi la finalissima a due vedrà che manderà in scena gli inediti.

X Factor 2019, assegnazioni della finale: cosa canteranno i finalisti

Per quanto riguarda le assegnazioni della finale di X Factor che vede Mara Maionchi solo spettatrice, vista l’assenza di Over in finale, Samuel ha comunicato alle sue band le tre canzoni che al meglio rappresentano il loro percorso a X Factor 13: I Booda si esibiranno con Heartbeat, 212 e Hey mama; la Sierra torneranno sul palco con Le acciughe fanno il pallone, 7 rings e Dark horse; Malika Ayane per Davide Rossi ha scelto How long has this been going on, Why you only call me when you are high e Don’t stop me now. Per Sofia Tornambene, poi, Sfera Ebbasta ha selezionato Fix you, C’est la vie e Papaoutai.