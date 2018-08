X Factor 2018, via Asia Argento? Il toto-nomi delle possibili sostitute

Mentre si aspetta di conoscere la decisione definitiva sulla permanenza o l’esclusione di Asia Argento dalla rosa dei giudici di X Factor, persiste il toto-nomi sulle eventuali sostitute della giudice del talent show.

Registrate le puntate di selezione dei concorrenti, l'attrice, al centro della bufera per le accuse di molestie da parte del giovane attore e musicista Jimmy Bennett, potrebbe essere sostituita da un altro artista che, dopo Morgan e Simona Ventura, adesso potrebbe individuarsi in un ulteriore elenco diffuso da Il Messaggero.

Asia Argento via da X Factor? Chi potrebbe sostituirla

Per mantenere bilanciate le quote di genere, nel caso di una decisione di effettiva esclusione di Asia Argento sarebbe sempre una donna a prendere il suo posto. "Fonti interne" del quotidiano parlano della conduttrice radiofonica La Pina, già commentatrice in radio dell'edizione del 2012 del talent show, e di Baby K, interprete del brano di successo ‘Da zero a cento’.

Italiane, ma non solo: anche dal piano internazionale si fanno avanti nomi noti, come la cantante Rita Ora, l'attrice Jennifer Hudson dal tavolo di X Factor UK e la rapper italo-neozelandese Vaitea.

La messa in onda delle prime puntate registrate di X Factor è prevista per il 6 settembre: il tempo stringe l’attesa della decisione che non dovrebbe tardare ad arrivare.