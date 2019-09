X Factor, Cattelan punge la concorrenza Rai: “Con quattro no vai a The Voice”

X Factor 2019 è ripartito alla grande con una giuria quasi completamente rivoluzionata (accanto alla veterana Mara Maionchi, per la prima volta la cantautrice Malika Ayane, il frontman dei Subsonica Samuel e la rapstar Sfera Ebbasta) e l’inossidabile conduttore Alessandro Cattelan, per il nono anno consecutivo alla guida del programma di cui, a partire da questa stagione, è anche autore.

Ed è stato proprio lui, il padrone di casa dello show partito giovedì 12 settembre su Sky Uno, a regalare allo spettatore un sorriso malizioso lanciando una frecciatina al veleno verso il programma concorrente ‘The Voice’ che, su Rai Due recluta potenziali astri nascenti della musica come il talent di Sky.

X Factor, Cattelan: “Con quattro sì vai al Bootcamp, con quattro no vai a The Voice”

Nell’edizione 2019 di X Factor è stata introdotta la novità dei quattro sì alle Audizioni che danno subito il diritto al concorrente di accedere alla fase Bootcamp, senza passare per un’ulteriore scrematura dei giudici. Fine dei sogni di gloria, invece, per chi invece riceve quattro no. A questo proposito, Alessandro Cattelan si è lasciato andare alla pungente battuta riferita al talent di Rai Due: “Con quattro sì vai al Bootcamp, con quattro no vai a The Voice”, ha affermato ironicamente il conduttore alla concorrente Silvia che si è beccata un poker di “no” dai giudici.

Una battuta che avrà fatto sorridere tanti, forse un po’ meno gli addetti ai lavori dello show di casa Rai tornato alla ribalta con Simona Ventura che di X Factor è stata tra i primi giudici.